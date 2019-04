Daymare 1998 : du fanmade remake de Resident Evil 2 au vrai projet indépendant

Signé par Invader Studios,amorce sa forme finale avec ici un nouveau trailer ainsi que des visuels pour nous annoncer que le jeu sera lancé cet été sur PC (et un peu plus tard sur PS4 & One).Et oui, on sait que ça rappelle énormément une certaine franchise pionnière du survival-horror mais ce n'est pas innocent pour ne pas dire voulu : l'équipe en charge du projet était celle qui avait conçu le remake fanmade deavant que Capcom ne débarque pour leur dire « Laissez, on va le faire nous-mêmes finalement ».Du coup, on va dire querepose sur les cendres d'un chantier avorté, avec le retour de mécaniques connues notamment la gestion de l'inventaire, l'aspect survie par les munitions limitées (même chose pour les sauvegardes), les petits puzzles et non pas deux mais trois personnages centraux, tous jouables.