C'est dans un mois que Bethesda pourra enfin commencer à oublier les déboires de la fin d'année dernière avec le lancement dedont voici une nouvelle vidéo de gameplay, toujours portée sur les affrontements mais précédé d'une phase en véhicule, et avec surtout à la fin un rapide aperçu du BFG-9000 bien connu des fans deSortie prévue le 14 mai sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.