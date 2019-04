Mortal Kombat 11 : un nouvel inédit au casting

La prochaine édition du magazine Game Informer aura donc comme couvertureavec pour les abonnés 14 pages pour en savoir plus sur ce nouvel épisode, incluant le mode histoire, ainsi que quelques vidéos de gameplay à grignoter en attendant le lancement du jeu prévu ce 23 avril sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.La première vidéo a d'ailleurs une grande importance puisqu'elle servira à dévoiler Cetrion, personnage inédit rejoignant le casting suivant :- Baraka- Cassie Cage- Cetrion- D'vorah- Erron Black- Geras- Jade- Jacqui Briggs- Jax- Johnny Cage- Kabal- Kano- Kotal Khan- Kung Lao- Liu Kang- Raiden- Scorpion- Skarlet- Sonya Blade- Sub-Zero- Shao Kahn (bonus de précommande)- Noob Saibot (Season Pass)