Mortal Kombat 11 : deux nouveaux personnages dévoilés, dont le premier du Kombat Pass

Warner Bros et NetherRealm continuent de gonfler le roster deavec pour débuter l'annonce de Noob Saibot (dit le « premier » Sub-Zero) qui a évidemment droit à son trailer de présentation, mais ce n'est pas tout.Car alors qu'on ignore encore si le casting du lancement est établi, ce qui serait étonnant avec seulement 17 combattants (18 en comptant Shao Kahn en bonus de précommande), le développeur ne perd pas de temps et dévoile déjà le premier des six personnages du « Kombat Pack » : le Shang Tsung de la vieille adaptation ciné de 1995 (avec Christophe Lambert, ne n'oublions jamais).sortira le 23 avril sur PC, PS4, One & Switch.