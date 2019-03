Sniper Elite V2 va avoir son remaster

Après un quatrième épisode assez bien reçu par la critique (en tout cas mieux que pour le troisième), la sagava apparemment emprunter une relative pause en attendant un prochain épisode puisque se voit leaker aujourd'hui undont voici les caractéristiques :- Intégrera tous les DLC- Optimisations graphiques + 4K & HDR- Nouveaux personnages jouables- Ajout d'un mode photo- Et « plus » encore à dévoileraLa sortie est prévue pour cette année et seuls PC & Xbox One semblent concernés par ce trailer leaké, mais l'officialisation tombera apparemment dans quelques heures pour que l'on sache si oui ou non les joueurs PS4 y auront droit.