Un trailer de lancement pour Left Alive

Square Enix dévoile le trailer de lancement de, disponible depuis aujourd'hui même sur PlayStation 4 et PC via Steam, devant d'ailleurs faire face à quelques (rares) premiers retours loin d'être reluisants.Ceux qui veulent se faire leur propre avis y découvriront une expérience façon survie/infiltration dans un univers qui peut-être pris comme un stand-alone mais néanmoins relier à la franchisedont on espère toujours un retour dans sa forme la plus brute.