World War Z : nouveau trailer

Alors qu'on apprenait au début du mois l'annulation du film, l'adaptation JV de cet univers « zombiesque » continue sa route et s'affiche aujourd'hui avec un nouveau trailer pour rappeler que lui sortira bien, et ce le 16 avril prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Essentiellement tourné ver le multi, le titre proposera une campagne jouable à quatre en coopération, ainsi que divers modes PVP en bonus (où les morts-vivants seront toujours présents pour embêter les deux équipes).