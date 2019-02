Nier Automata (GOTY) : trailer de lancement

Aux retardataires, Square Enix signale que l'édition GOTY (ou plutôt « Game of the YoRHa ») deest à présent disponible sur PlayStation 4, incluant donc le jeu, son DLC et les divers skins/pods livrés à l'époque comme bonus à la précommande.En gros, c'est exactement la même chose que la version Xbox One sortie certes tardivement, mais il y a au moins cette fois une version boîte, en notant tout de même que tous les bonus sont sous la forme d'un code de téléchargement.