Mortal Kombat 11 : présentation de Jade

NetherRealm vient ajouter un personnage de plus au casting deavec Jade, connue depuis le deuxième épisode de la saga et accessoirement revenue d'entre les morts grâce à un vilain sorcier. Bref.Ce nouvel épisode hautement attendu par quelques millions de fans arrivera le 23 avril et à en croire Nintendo, les rumeurs de report sur Switch peuvent être balayées puisqu'il sera dans les bacs en même temps que le versions PC, PS4 & One.