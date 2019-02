Warhammer Chaosbane : trailer et date de sortie

Les jeux Warhammer, on en a déjà eu un paquet et dans plein de styles différents pour tenter de rameuter de plus en plus de monde vers la franchise, et si rien ne vous a attiré jusqu'à présent, peut-être quesera l'élu qui vous fera changer d'avis avec sa sauce hack'n slash façon Diablo.Prévu pour le 4 juin, le titre sera précédé de deux phases de bêta (mars et avril), à chaque fois uniquement dédiées à ceux qui se tourneront vers la précommande, chose qui vous permettra en outre de repartir avec quatre casques légendaires et un bonus d'expérience pendant toute l'aventure (mais à usage unique, donc sur un seul personnage sauvegardé).Dernier point, sisera vendu un peu moins cher que la norme (49,99€), une version à 69,99€ sera au programme en intégrant le Season Pass au contenu encore non spécifié, ainsi qu'un accès anticipé de quatre jours.