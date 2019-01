Praey for the Gods ouvre son accès anticipé

Plus de trois ans après son annonce, au point d'avoir laissé le temps pour son modèle d'accueillir un remaster,va aborder une nouvelle étape importante de sa communication avec l'ouverture dès demain de l'accès anticipé sur Steam, sachant que la version finale reste prévue pour cette année, également sur PlayStation 4 et Xbox One.Trèsdans l'âme comme on le disait, et l'équipe ne s'en cache pas, le titre se démarquera tout de même par son contexte (un soudain hiver qui n'en finit pas), une progression libre et un système de craft.