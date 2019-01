Mortal Kombat 11 : la présentation complète (trailer, mode histoire, casting, gameplay...)

Comme attendu, c'est en début de soirée que NetherRealm a fait le grand show pour présenterqui fera la synthèse des derniers acquis du studio en fusionnant les systèmes du précédent épisode avec ceux de, dont le Gear System (mais non sans quelques améliorations évidemment) et la personnalisation toujours plus poussée, qui inclura même la séquence d'introduction et la pose de victoire.8 personnages sont pour l'heure confirmés :- Baraka- Geras (inédit)- Raiden- Scarlet- Scorpion- Shao Khan (bonus de préco)- Sonya Blade (doublé par Ronda Rousey)- Sub-ZeroPrévu pour le 23 avril (le report Switch n'a d'ailleurs pas été confirmé), le titre aura droit à son habituelle édition « Kollector », incluant notamment le Kombat Pack, en rajoutant qu'en cas de précommande, vous disposerez d'un accès à la bêta qui débutera le 28 mars (uniquement sur PS4 & One)