HTC dévoile l'avenir du Vive : nouveaux casques, nouveau système d'abonnement...

En perte de vitesse, le marché de la VR compte multiplier les offres en 2019 pour se relancer (en tout cas sur PC) et c'est au tour de HTC de dévoiler à l'occasion du CES 2019 son « Vive Cosmos », de puissance et probablement prix entre le Vive et le Vive Pro, dont les arguments seront son coté plus autonome et plus simple d'accès pour le grand public.Offrant un système de visière modulable pour permettre de jeter un œil autour de soi sans avoir besoin de le retirer, et un nouveau système de détection plus optimale sur 6 degrés, le Vive Cosmos ne sera pas uniquement dédié au PC puisque HTC promet la compatibilité avec d'autres appareils dont le smartphone. Bien entendu, on ignore si les consoles seront un jour concernées et il faudra attendre la sortie pour le premier semestre de cette année pour en savoir davantage.L'entreprise a également dévoilé son « Vive Reality System » (un monde social pour rencontrer d'autres personnes) mais aussi et surtout le « Viveport Infinity », amélioration du système d'abonnement pour se rapprocher cette fois du Game Pass et autres : accès complet à un catalogue de 500 jeux/applications (d'ailleurs compatible Oculus Rift). Le prix n'a pas encore été indiqué mais ça sera lancé le 5 avril.Bref, tout cela permettra de ramener de nouveaux joueurs avant d'aborder la prochaine génération, symbolisé chez HTC pour le « Vive Pro Eye » qui permettra de capter les mouvements du regard, aussi utile pour le gameplay que l'optimisation technique : la qualité d'affichage sera améliorée uniquement à l'endroit où s'attarderont les yeux des joueurs. Par contre, ce ne sera pas pour tout de suite vu le prix non annoncé mais assurément élevé, et d'ailleurs, le casque ne sera lâché qu'aux professionnels de l'industrie au printemps.