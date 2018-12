Control nous présente The Oldest House en vidéo

Petit détour vers Remedy et son futur, titre dont l'élément principal ne sera pas l'héroïne (Jesse Faden) mais bien, cette gigantesque battisse du « FBO » qu'il faudra visiter pour tenter de comprendre pourquoi en son intérieur, les dimensions semblent s'entrecroiser pour offrir une expérience parfois digne d'un Inception quand tout part en sucette.Ne manquant pas d'action, le titre tentera tout de même de se dégager des habituels standards du développeur avec des features propres au Metroidvania avec des zones/quêtes annexes et des compétences qui vous permettront de débloquer de nouvelles routes.Sortie prévue pour 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.