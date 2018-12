Left Alive : nouveau trailer de gameplay

Après s'être attardé sur l'univers de, Square Enix nous en offre une nouvelle vidéo de gameplay montrant ce qu'il se passera lorsque vous serez aux commandes d'un des héros (donc hors mécha), avec de l'infiltration et de l'action selon la situation, mais également un système de choix pour tenter de sauver la mise d'un maximum de survivant. On rappelle d'ailleurs qu'en cas d'échec sur ce dernier point, vous serez libre de refaire n'importe quelle mission pour tenter autre chose.Sortie prévue le 5 mars 2019 sur PC via Steam et sur PlayStation 4.