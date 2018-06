Jurassic World Evolution : trailer de lancement

Le studio Frontier nous rappelle le lancement en plein E3 de, jeu de gestion disponible dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Déjà porté par de sympathiques retours, le titre aura l'honneur de gonfler un peu plus son contenu avec l'arrivée d'une MAJ gratuite le 22 juin, incluant six nouveaux dinosaures dont l'Indoraptor du film actuellement dans les salles (qui lui par contre se fait démonter par la critique).Rappelons tout de même que le lancement en question ne concerne que le dématérialisé, mais qu'une version boîte arrivera le 3 juillet sur PS4 & One.