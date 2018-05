Une date pour Zone of the Enders 2 Remaster

Konami annonce que le nouveau remaster dearrivera le 6 septembre en Europe sur PC via Steam et PlayStation 4, avec sa compatibilité PS VR.Outre le prix de 29,99€, en voici quelques infos :- Affichage 4K- Option de difficulté « très facile »- Nouveau raccourci pour le changement d'armes secondaires- Ajout d'une mini-map- En plus de la possibilité d'y jouer en VR, quelques modes pour le casque afin d'admirer l'intérieur du Jehuty et divers autres modèles 3D.