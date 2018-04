[Rumeur] DICE veut tenter le Battle Royale [Rumeur] DICE veut tenter le Battle Royale

Décidément, la mode s'assume jusqu'au bout. Après les rumeurs d'un mode Battle Royale pour Call of Duty : Black Ops 4, voilà que le site Venturebeat nous rapporte que DICE a l'intention de faire exactement la même chose pour son Battlefield V, ou en tout cas essaierai puisque la chose serait encore en phase de prototype et aurait assez peu de chances d'être disponible pour le lancement.



Vu les habitudes du studio en matière de grandes cartes et d'un nombre de joueurs conséquent (64), on estimera que la tentative n'est pas illogique, à défaut d'être originale.