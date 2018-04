Une date pour SNK Heroines Tag team Frenzy et une compilation SNK sur Switch

Toujours dans le cadre de la PAX East, SNK a remis en avant sonen dévoilant déjà un personnage supplémentaire au roster (Shermie, apparue de base dans KOF ‘97) mais également une date de sortie : le 7 septembre sur PlayStation 4 et Switch.Petit détail : seule la version Switch aura droit à une version boîte, publiée par NIS America.Parallèlement, SNK et NIS ont également annoncé, prévu en fin d'année exclusivement sur Switch avec là encore une version boîte mais uniquement pour les collectionneurs puisqu'il faudra se contenter d'une édition limitée à 64,99$ sur le Store de NIS America, incluant une OST et un Artbook.On ignore quelle sera la liste complète des titres inclus, seuls 13 venant d'être dévoilés en attendant le reste :- Alpha Mission (arcade et console)- Athena (arcade et console)- Crystalis- Ikari Warriors (arcade et console)- Ikari III (arcade et console)- Guerilla War (arcade et console)- P.O.W. (arcade et console)- Prehistoric Isle in 1930- Psycho Soldier- Street Smart- TNK III (arcade et console)- Vanguard- Victory Road (arcade et console)