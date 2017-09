L.A. Noire confirmé sur PS4, One et Switch + réadaptation VR sur le HTC Vive L.A. Noire confirmé sur PS4, One et Switch + réadaptation VR sur le HTC Vive

Sorti il y a six ans et n'ayant pas vraiment rencontré un énorme succès, l'originalité L.A. Noire tentera son retour en fin d'année, le 14 novembre précisément, avec un Remaster sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et HTC Vive, avec des particularités en fonction du support.



Sur PlayStation 4 et Xbox One

- Tout le contenu d'origine + les DLC

- Upgrade graphique

- Nouveaux angles dans les cinématiques

- Nouvelle option de caméra (large ou à l'épaule)

- 1080p sur modèle standard, 4K sur PS4 Pro et One X



Sur Switch

- Tout le contenu d'origine + les DLC

- Nouvelle option de caméra (large ou à l'épaule)

- Option motion-control

- Vibrations HD

- Touch-screen en mode nomade



Sur HTC Vive - L.A. Noire : The VR Case Files

- Réadaptation sauce VR avec sept affaires du jeu d'origine