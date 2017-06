The Evil Within 2 : images et Story Trailer

Voici une petite poignée d'images supplémentaires pour, suite des aventures du malchanceux Sebastian qui va devoir cette fois se la jouer Inception en arpentant les souvenirs visiblement torturés de sa fille afin de pouvoir la retrouver et si possible la sauver. Une bande-annonce FR servant de « previously on » est également disponible, à regarder évidemment si vous avez terminé le premier ainsi que ses extensions.Prévu le 13 octobre sur PC, PS4 & One.