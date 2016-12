Nos impressions sur la bêta de The Division

Conclusion :

Présenté en grande pompe à l'E3 2014,a longtemps incarné l'un des Most Wanted de cette génération avant que le hype ne s'étiole au fil du temps, pas aidé par les déboires de l'éditeur depuis plus d'un an. Le jeu d'se présente donc comme un action-RPG jouable à la troisième personne dans lequel le monde a basculé suite à l'apparition d'un virus ayant décimé une bonne partie de la population. On incarne un agent d'une division spéciale envoyé sur le terrain afin de venir en aide à la population de New York encore en vie, ainsi que pour améliorer les infrastructures encore en place. Le scénario, peu présent dans cette version encore en cours de développement a toutefois le mérite de placer le contexte et de donner accès aux grandes lignes de ce qu'il faut considérer comme le premier chapitre de l'aventure.Les joueurs commencent tous au sein d'une base fortifiée, et sont ensuite envoyés en mission afin de libérer les restes d'une autre base contrôlée par des individus peu scrupuleux. Une fois que vous avez fait le boulot, vous découvrez qu'au sein du bâtiment se trouvent différentes ailes qui devront être débloquées dans le cadre du scénario principal, ce qui donc ne nous concernera pas pour le moment.Mais avant de s'y mettre, on se familiarise avec le gameplay du jeu. En apparence,ressemble à s'y méprendre à n'importe quel TPS du marché. Le gameplay au pad est fluide, classique même, et le titre emprunte une partie de son système de couverture à la franchise(en tout cas sur ses derniers épisodes). Concrètement, on vise un endroit où l'on souhaite aller, et le personnage s'y jette tout seul pour peu qu'on laisse appuyer la touche correspondante. Car ici, il existe deux façons bien distinctes de faire les choses (car c'est à la mode) : une plus action, et l'autre davantage axé sur l'infiltration. Qu'on se le dise, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises façons, et ce, qu'importe la situation.Un groupe surentraîné de joueurs en coop n'aura aucun mal à se prendre pour Jack Bauer, mais même en solo - puisque l'I.A. s'adapte au niveau du joueur - on pourra évoluer sans prendre en compte les éventuelles caches ici et là. Évidemment, pour pousser l'immersion, et décrocher un meilleur score (synonyme d'XP), on privilégiera la seconde solution. Surtout que l'I.A., sans être exceptionnelle, semble être dans ces premières missions plutôt bonne et arrive à bien gérer vos faits et gestes éventuels, ainsi que votre façon de fonctionner sur la durée. Elle peut vous perdre de vue, mais n'hésitera toutefois pas à employer les grands moyens pour vous faire sortir de votre cachette, et c'est particulièrement le cas lorsqu'un objectif vous demande de sauver des otages.Du côté de l'interface, sur PC comme sur consoles,propose des options de personnalisations. Le jeu étant constamment en mouvement, et jeu online oblige, vos péripéties dans votre inventaire pourront par exemple être parfois écourtées par l'arrivée d'ennemis. A l'instar d'un, il faudra donc garder un œil sur ce qui vous entoure, ce qui sera - contrairement au FPS d'Ubisoft Montreuil - toujours possible, l'interface étant transparente. Et à l'intérieur de celle-ci, on trouvera un inventaire qui permet d'y stocker armes et objets que l'on peut directement modifier depuis ce dernier, ainsi que plusieurs éléments pour personnaliser de manière plus légère (et sans impact sur le gameplay) le physique de son personnage. On peut très rapidement lancer gadgets (grenades, tourelles...) et modifier les armes d'un coup de joystick sans jamais perturber le rythme de jeu.Le personnage parlons-en. Il s'agit donc d'un agent, et le titre propose son lot de personnalisation pour créer un avatar à votre image (ou non d'ailleurs, personne ne vous en voudra). Le but est ensuite d'arpenter les rues de New York du sud-ouest vers le sud-est de la très grande carte qui s'annonce et fonctionnant par palier. A la manière d'un, on nous propose évidemment un grand nombre d'objectifs secondaires à remplir. Ils ne disposent pas tous d'un scénario dédié car il peut s'agir simplement de coffres à récupérer, mais certaines débloqueront des améliorations pour les ailes de l'une des bases de la « Division ». Par extension, si vous améliorez ces ailes, vous améliorerez vos armes et éléments d'armures, veillez donc à ne pas trop vous reposer sur ce qui pourrait tomber de vos ennemis morts.Une fois que l'on s'est fait la main sur les premières missions et sur le gameplay, on peut passer au gros morceau du multi. Car le coop n'est finalement que la partie immergée de l'iceberg et les développeurs misent beaucoup sur la Dark Zone. Cette «zone» est en fait un pan entier (unique) de New York qui a été contaminé. Malheureusement pour vous, il s'agit aussi d'une zone PvP où les meilleurs objets s'y trouvent. Vous ne pouvez pas vous y balader comme bon vous semble, ni en partir avec vos objets sous le bras. Le scénario autour de la Dark Zone vous oblige a être évacué pour nettoyer vos acquisitions, et pendant les longues minutes où vous attendez l'hélicoptère, vous pourrez très bien vous faire tuer par des joueurs souhaitant simplement vous braconner. Et c'est là qu'est la partie la plus intéressante du PvP de The Division : vous pouvez choisir d'abandonner vos amis (d'un jour ou de toujours) et de rejoindre le camp ennemi à tout moment, et même trahir des joueurs. La seule contrepartie - et elle est de taille - sera de devenir un meurtrier et donc une cible privilégiée pour les autres joueurs présents dans la zone, avec les bonus que cela implique.On pouvait difficilement refermer cette preview sans parler des graphismes. Ici testé sur Xbox One, le titre est vraiment superbe maintenant que les bugs visuels ont été corrigés (notamment des textures s'affichant mal et des personnages volants). New York, même dans un état lamentable suite aux événements contés dans le scénario, est très réussie, et la vie y est encore présente, même si elle se fait dans des conditions difficiles, aussi bien pour le joueur que pour les PNJ alentours. On peut rentrer dans plusieurs immeubles afin de renforcer les stratégies, mais peut-être pas suffisamment à notre goût (il faudra vérifier si ce n'est tout simplement pas une limitation des premières zones). Si le trailer E3 2014 est loin (très loin !), on peut tout de même admettre que le travail d'adaptation du jeu sur consoles reste probablement ce qui se fait de mieux visuellement à l'heure actuelle. On a donc déjà hâte de voir la version PC.Dire que cet essai de The Division nous a rassuré est un doux euphémisme. Manette en main, le TPS d'Ubisoft Massive est une franche réussite aussi bien visuelle que du côté de son gameplay accessible et fun, bien qu'exigeant selon les situations. On attend désormais la version finale pour juger du scénario et des activités rencontrées au fil de la découverte de l'immense zone de jeu, ainsi que sur la durabilité de la Dark Zone.