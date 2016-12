Nos impressions sur Kirby and the Rainbow Curse

Impressions :

La dernière fois que l'on a vu Kirby dans sa propre aventure sur console de salon, c'était sur Wii, dans un jeu tout en 3D, ne rendant pas forcément honneur à la mignonnerie de son personnage principal. Quelques mois auparavant, Nintendo avait pourtant réussi l'exploit de réhabiliter sa boule rose à travers le très joli (mais beaucoup trop facile). Plusieurs années plus tard, c'est donc sur Wii U qu'il fait son retour, bien décidé à nous en mettre plein la vue. Dans, on abandonne cependant la laine pour entrer dans un monde fait de pâte à modeler. Cela donne un aspect particulièrement sympathique aux décors, on a l'impression que l'on va pouvoir le modeler rien qu'en mettant la main sur l'écran. C'est vraiment très réussi, et comme d'habitude quand il s'agit d'un jeu Kirby, les mondes que l'on parcourt font état d'une diversité à toute épreuve.Le jeu se joue essentiellement avec le GamePad. En effet, tout comme dans, il va falloir tracer à l'aide du stylet le chemin que va prendre Kirby. Lorsqu'il va falloir rejoindre une plateforme en hauteur, vous devez tracer un chemin en arc-en-ciel avec le stylet, directement sur le GamePad. Kirby se déplace automatiquement, et pour le faire changer de côté, vous devez dessiner votre ligne d'un sens ou de l'autre. Attention cependant, les lignes ne sont pas infaillibles puisqu'elles sont liées à de l'encre dont le niveau se réduit au fur et à mesure de son utilisation. Le GamePad est également utilisé avec son écran tactile afin de viser du stylet les ennemis que Kirby doit tuer, ou même pour qu'il accélère (en laissant le stylet appuyé sur lui). Chaque niveau que l'on a pu voir dispose de son lot de surprise avec un objectif principal : celui de récupérer autant d'étoiles jaunes que possible, il y en a 100, et certaines sont bien cachées.Mais le plus intéressant réside dans le fait que Kirby peut se transformer en fonction des niveaux, effet à mode ces derniers temps comme on a pu le voir avec. On dispose alors d'attaques spéciales. Et elles sont nécessaires pour réussir à arriver jusqu'à la fin d'un niveau, Kirby ne disposant en effet que de quatre points de vie. Même si la difficulté n'était pas au rendez-vous dans cette démo, il parait évident que contre d'éventuels boss, vous devrez tout de même faire attention. Les lignes arc-en-ciel sont utiles certes, mais vos pouvoirs encore plus. Il faut cependant noter qu'utiliser le GamePad pour effectuer quasiment toutes les actions demandent un certain apprentissage. On a en effet du mal à décoller les yeux de la télévision, qui certes est un peu plus secondaire qu'à l'accoutumée puisque n'offrant, pour ce qu'on en a vu, qu'un simple gain de visibilité ne serait-ce que pour les nombreux bonus (l'écran GamePad zoomant l'action).Kirby and the Rainbow Curse est un enchantement visuel avant d'être un potentiel très bon jeu de plateforme. Il utilise en outre extrêmement bien le GamePad qui retrouve de ce fait sa légitimité, et propose une diversité dans ses niveaux particulièrement intéressants. Encore une fois, les équipes de Nintendo semblent avoir fait un excellent travail pour continuer à donner ses lettres de noblesses à Kirby, qui s'assure ici d'être l'un des jeux du genre qui va le plus compter en 2015.