Metroid Other M

L'une des plus grosses surprises à l'E3 dernier était sans aucun doute l'annonce en vidéo du nouveaudéveloppé cette fois ci par laà qui l'on doit des jeux commeet Dead or Alive. Et contrairement à la précédente série « Prime » développée parn'est un plus un FPS mais un jeu d'action cinématographique mélangeant adroitement plusieurs types de gameplay.Le jeu commence sur une très belle scène cinématique qui nous explique que le titre prend place juste après le combat final de Super, sorti sur Superà l'époque. Vous vous retrouvez ensuite en salle d'entrainement avec une Samus avantageusement modélisée, on retrouve ici la touche Dead or Alive de la. On nous explique alors que le jeu se joue avec la Wiimote en position horizontale, à la manière des anciens épisodes. Il sera donc possible de tirer, ou charger en gardant le bouton de tir enfoncé pour ensuite relâcher une décharge plus importante, sauter, se transformer en Morph Ball en appuyant sur A pour lâcher quelques bombes, ou même une énorme bombe dévastatrice toujours en gardant le bouton enfoncé pendant quelques secondes. Mais là où la particularité du titre réside et qu'il est possible à tout moment de passer en vue subjective en pointant la Wiimote à l'écran. A cet instant on se retrouve donc dans un mode FPS, à la manière de, plus propice à l'exploration ou pour viser précisément un ennemi. Etant donné que la visée est automatique, ce mode FPS lui n'est pas avantageux pour tuer une horde d'ennemis puisqu'il faudra ici les viser manuellement. L'utilisation de cette vue se fera donc judicieusement lors de certaines phases de jeu, il faudra par exemple au cours du combat contre le premier boss, viser certaines parties spécifiques de son corps pour le démembrer et ainsi l'abattre. La grande partie du titre se joue en effet en scrolling horizontal, mais il est à noter que dans certaines parties étroites, la caméra passe en mode 3ème personne pour se placer juste au dessus de l'épaule de Samus, permettant ainsi d'explorer plus facilement l'environnement.Laa donc voulu apporter à ce titre une forte touche scénaristique et cinématographique, ce qui a pour effet d'avoir de très nombreuses et longues scènes cinématiques qui entrecoupent les phases de jeu. Même si ces scènes permettent d'installer le scénario, au final le temps de jeu s'est révélé assez court lors de notre hands-on. On apprend ainsi que Samus est sous les ordres de la Fédération Galactique qui curieusement lui donnera l'autorisation ou non d'utiliser ses missiles et autres bombes, contrairement aux précédents épisodes où il fallait les trouver aux grès des niveaux. Et dès les premières minutes dans les couloirs sombres du jeu,nous a tout de suite fait penser à. Même sipropose une plus grande profondeur et un gameplay plus riche, les décors, l'ambiance et la vue de profil dans un espace 3D permettent de faire clairement le rapprochement entre les deux titres. Bien sûr même si le jeu semble être plus linéaire du fait de son côté 2D, il semblerait aux détours de certains couloirs qu'il soit possible de revenir sur ses pas une fois de nouvelles aptitudes débloquées pour accéder à de nouvelles zones.Au finalse révèle être très prometteur, on aurait aimé pouvoir s'y atteler un peu plus longuement pour pouvoir découvrir plus en profondeur cette nouvelle mouture mais il va s'en dire que lanous prépare de très belles choses.