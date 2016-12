Preview : Heavy Rain

Passé maitre dans l'art du récit depuis The Nomad Soul,nous en a fait voir de toutes les couleurs, notamment grâce à, excellent jeu d'aventure sorti en 2007 sur PC, Xbox et PS2. Le titre faisait appel à des concepts nouveaux sur console, avec notamment l'utilisation du pad pour effectuer diverses actions permettant au personnage d'avancer. Le récit permettait aussi de faire des choix afin de bouleverser le reste de l'aventure pour rendre le scénario plus crédible en donnant aux joueurs le pouvoir de changer une situation d'un simple mouvement de gâchette.Attendu de pied ferme par la petite horde de fans de son précédent projet, le nouveaufut dévoilé par le studio en 2008. Exclusif à la PlayStation 3 et véritable fer de lance de la console en Europe, on s'attendait à un jeu habilement construit. On ne bouscule pas les habitudes,fonctionne comme son grand frère, pour effectuer des actions, vous devez bouger les gâchettes ou appuyer sur des boutons. Cela aura pour conséquence de pousser un objet, rendre visible une emprunte et bien d'autres choses encore. Si sur le papier, le concept est intéressant, mettant en avant vos connaissances de la manette PlayStation 3, en pratique, il en est tout autre. En effet, l'intégralité des différents niveaux proposés dans cette version preview demandait constamment et pour la moindre action, de faire appel aux mouvements du pad.Des lunettes que vous enlèverez de votre nez, à la fouille de vos poches. L'on trouve le système intriguant lors des premières minutes, mais au fil de votre avancée, cela devient très vite lassant et rend surtout le jeu peu fluide. Chaque action que vous allez entreprendre vous demandera quelques secondes d'attention sur votre pad, ce qui aura pour conséquence de détruire le rythme imposé par. Rythme se voulant soutenu, faisant la part belle à la tension qui émane des situations dans lesquelles vous vous mettrez.Mieux encore, si j'ose dire. Chaque personnage dispose d'un panel de fonctionnalités qui lui est propre, prenons l'agent du FBI, dans cette démo, vous devrez à un moment donné, vous battre contre un énorme black. Là encore, on nous ressert le même schéma avec des QTE à foison. On a visiblement pas prévenuque trop de QTE, tue le QTE. Car on en vient forcément aux multitudes de choses à faire qui font que le jeu manque clairement de visibilité, et cela vous empêche d'apprécier le récit. Récit très bien ficelé pourtant, les choix que vous faite ayant un impact décisif sur vos actions futures, il n'existe pas à proprement parler de Game Over, si l'un des personnages meurt, vous le perdrez à jamais. Les bases desont donc bien présentes, mais le studio français a bien eu du mal à révolutionner la sauce qu'il avait lui-même créée, bien au contraire même. Il s'empêtre dans un trop-plein d'actions à entreprendre, quitte à détruire le plaisir de parcourir l'enquête que l'on nous offrira.