Facebook veut aussi se faire une (toute) petite place dans le marché du Cloud Gaming

Parce qu'il n'y en avait pas encore assez entre le xCloud, le PlayStation Now, Google Stadia et Amazon Luna, sachez qu'un nouveau représentant se lance officiellement dans le Cloud Gaming avec Facebook, dont l'initiative est entre les mains de Jason Rubin, co-fondateur de Naughty Dog qui aime visiblement faire le grand écart dans son CV.Les intentions sont tout de même bien éloigné des principaux acteurs du marché puisque Facebook souhaite démarrer en totale douceur (uniquement aux USA pour le moment) et uniquement avec des jeux F2P dontou encore. Pas de AAA en vue donc mais cela permet donc aux concernés de pouvoir s'essayer au service sans dépenser le moindre dollar, surtout qu'aucun équipement additionnel n'est requis aussi bien sur PC que sur Mac et Android (comme d'habitude, avec Apple, on verra plus tard).Un simple coup d'essai pour commencer à tâter le terrain donc, avant un début d'expansion en 2021 par la promesse de nouveaux jeux type action/aventure mais toujours l'envie de miser sur le format free-to-play.