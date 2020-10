Rainbow Six Siege confirmé dans le Game Pass

La rumeur courait depuis quelques jours et c'est désormais officialisé par Ubisoft et Microsoft : le très endurantsortira bien sur le Game Pass (Xbox et xCloud) le 22 octobre, jeudi donc.Quatre ans après sa sortie, les abonnés pourront donc découvrir tranquillement ce titre au lourd suivi, ayant d'ailleurs récemment accueilli un certain Sam Fisher, et qui bénéficiera cette année (si tout se passe bien) d'une upgrade Next Gen sur les deux concernées.