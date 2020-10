Charts UK : la Switch profite du Prime Day Charts UK : la Switch profite du Prime Day

La semaine dernière, ce fut les promotions Amazon Prime Day et c'est la Switch qui ressort vainqueur au Royaume-Uni autant sur les ventes hardware que software avec pas moins de 18 exclusivités affichées dans le top 40, dont évidemment une masse de remontée. Cela n'empêche pas FIFA 21 de se maintenir au sommet et qu'il soit critiqué ou non, le titre est tout proche de devenir la meilleure vente de l'année sur ce territoire, concernant le physique du moins.



A ce propos, la principale sortie de la semaine dernière (Mario Kart : Home Circuit) n'est pas affichée dans le classement pour la bonne et simple raison que, quand bien même le « jeu » est présent en magasin, il est considéré par l'institut Gfk comme un produit numérique : l'application qui va avec n'est livrée que sur un code de téléchargement.



1. FIFA 21 (=)

2. Animal Crossing : New Horizons (+2)

3. Mario Kart 8 Deluxe (+3)

4. Minecraft Switch (+3)

5. Ring Fit Adventure (+5)

6. Super Mario 3D All-Stars (+1)

7. Just Dance 2020 (+10)

8. Star Wars Squadrons (-6)

9. Crash Bandicoot 4 (-6)

10. Grand Theft Auto V (+1)