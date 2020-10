[Rumeur] Ruffian Games (Crackdown 2, Halo MCC...) désormais entre les mains de Rockstar Games [Rumeur] Ruffian Games (Crackdown 2, Halo MCC...) désormais entre les mains de Rockstar Games

Auteur de Crackdown 2 et entre temps en soutien sur Halo : The Master Chief Collection, le studio Ruffian Games aurait été racheté par Rockstar. La maison-mère vient en effet d'ajouter un certain « Rockstar Dundee » à sa liste de filiales et justement, sachez que Ruffian Games se situe… à Dundee (c'est une ville écossaise pour info).



Enfin, le site TheGamer, relayé par ResetEra, confirme que Ruffian a bien été récupéré et renommé, ce qui ne changera rien au chantier en cours puisqu'il y a un an, l'équipe annonçait chercher de nouveaux talents pour un projet en collaboration… avec Rockstar.



UPDATE :



- Même si le communiqué officiel n'est pas tombé, on semble avoir le fin mot de l'histoire : Ruffian Games a été fermé le 6 octobre (la structure) pour tout simplement renaître sous le nom de Rockstar Dundee.