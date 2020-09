Death Come True encore reporté sur PS4

Nouvelle production du créateur/scénariste de DanGanRonPa, le FMVest déjà disponible sur Switch, mobile et PC depuis des semaines, mais a visiblement du mal à trouver la porte d'entrée du PS Store (également en boîte au Japon).Déjà en retard, le titre vient de subir un nouveau report (il était censé sortir le 15 octobre) à cause d'un « problème » de dernière minute, et aucune nouvelle date n'a encore été communiquée.