Charts UK : Kingdoms of Amalur débute mal Charts UK : Kingdoms of Amalur débute mal

Comme chaque lundi, l'institut Chart-Track nous dresse son rapport UK où l'on va retrouver les deux mêmes têtes d'affiche, à savoir Marvel's Avengers et Tony Hawk's Pro Skater 1+2 qui profitent du calme de la rentrée pour se maintenir malgré une évidente chute du quota (respectivement -60 % et -54%).



Il n'y a en effet que deux entrées cette semaine avec le remaster de Kingdoms of Amalur qui fait seulement un quart des ventes de l'original à sa sortie (mais sans le dématérialisé) et Minecraft Dungeons qui profite de sa toute nouvelle version boîte pour s'afficher enfin, d'ailleurs très majoritairement sur Switch (72%).



1. Marvel's Avengers (=)

2. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (=)

3. Animal Crossing : New Horizons (-1)

4. Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning (NEW)

5. Mario Kart 8 Deluxe (=)

6. Minecraft Dungeons (NEW)

7. Minecraft Switch (-1)

8. NBA 2K21 (-5)

9. Grand Theft Auto V (-1)

10. Ring Fit Adventure (+6)