Sans surprise, No More Heroes III est reporté

Et siétait le prochain titre Switch à débarquer soudainement dans les prochaines semaines ? Non. Car si la promesse de lancement était bien pour ces fêtes de fin d'année sans trop y croire vu qu'on n'a quasiment rien vu du jeu, c'est sans surprise que Grasshopper annonce son report pour un vague 2021, toujours pour des excuses liées au développement sous Covid.Et vu qu'on ne sait toujours pas quand tombera une VRAIE présentation de gameplay, on se contentera de ce nouvel artwork signé Darick Robertson, illustrateur pour la série Amazon à succès, et qui nous fournira d'autres œuvres du même genre pour la nouvelle aventure de Travis.