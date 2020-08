Hitman 3 : la date de sortie, et des précisions concernant l'upgrade gratuite Next Gen Hitman 3 : la date de sortie, et des précisions concernant l'upgrade gratuite Next Gen

IO Interactive apporte déjà les précisions sur le lancement futur de Hitman 3 qui est désormais signé pour le 20 janvier 2021 sur PC (EGS), PlayStation 5, Xbox Series X, Stadia ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One.



Et quid de l'upgrade magique vu que c'est le sujet du moment. Alors c'est plus simple que chez certains de la concurrence, même s'il y a une apparente nuance à prendre en compte. Dans les faits, l'upgrade est GRATUITE entre deux consoles d'une même famille MAIS :



- De la PS4 à la PS5, cela ne concerne que la version dématérialisé.

- Sur Xbox, ça semble concerner aussi bien le physique que le dématérialisé.



A noter qu'il y aura deux éditions au lancement, donc la standard mais aussi la Deluxe incluant quelques bonus dont une poignée de contrats, des items in-game et l'OST.