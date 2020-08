GamesCom Live : Geoff Keighley précise le programme, avec un pré-show en bonus GamesCom Live : Geoff Keighley précise le programme, avec un pré-show en bonus

Geoff Keighley a comme prévu précisé ses plans pour la conférence d'ouverture de la GamesCom ce jeudi 27 août à 20h00, et si l'on savait que le show durerait 2 bonnes heures, l'homme indique qu'il y aura 38 jeux au programme, répartis en 18 éditeurs/développeurs. On continue d'ailleurs d'espérer que Resident Evil Village soit du lot, Capcom ayant promis à l'annonce du jeu que nous aurons de nouvelles informations en août. Et nous sommes déjà le 24.



Autre point : il y aura un pré-show de 30 minutes juste avant (donc à 19h30), lui tenu par Kyle Bosman avec là encore quelques « World Premieres » dont le nombre n'a pas été spécifié.