Le nouveau Falcom dévoilé la semaine prochaine

Famitsu nous fait savoir que sa prochaine édition (le 27 août) permettra de dévoiler le prochain projet de Falcom, premier titre d'une nouvelle ère puisque tournant enfin sur un moteur neuf. Reste donc à attendre de voir si l'on obtiendra un rapport complet ou un simple screenshot d'intention, voir un artwork accompagné d'un logo. Tout est possible.



Une semaine d'ailleurs importante pour l'éditeur qui sortira au Japon le même jour The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki, toujours non annoncé sur les territoires occidentaux qui continuent d'ailleurs d'attendre sagement la sortie de Ys IX : Monstrum Nox (2021 sur PC, PS4 et Switch).