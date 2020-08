Quelques indices sur le prochain Bioshock Quelques indices sur le prochain Bioshock

En fin d'année dernière, 2K Games a enfin confirmé officiellement qu'un nouveau Bioshock était en préparation, cette fois signé par le tout nouveau studio « Cloud Chamber » créé pour l'occasion, avec justement en son coeur quelques anciens d'Irrational Games.



Point de nouvelles depuis mais une vague d'offre d'emploi commence à dresser les indices et on sent que ça veut rester dans les fondamentaux de la licence avec toujours du FPS, toujours de la narration directement in-game et un système de jeu qui poussera le joueur à prendre des initiatives (comme les précédents avec les compétences et l'exploitation du décors).



On apprendra également que ça tournera sous Unreal Engine 4 et que ça sortira sur la prochaine génération de consoles (et PC assurément), ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'il reste encore plusieurs années de taf.



Enfin, la mention « nouveau monde » laisse entendre qu'on ne devrait retrouver ni Rapture, ni Columbia, ce qui n'est pas plus mal, et nous laisse désormais spéculer sur le cadre choisi.