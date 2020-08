[FY] Bandai Namco : le PC et les consoles compensent la crise de l'Arcade [FY] Bandai Namco : le PC et les consoles compensent la crise de l'Arcade

Au tour de Bandai Namco de dévoiler ses derniers résultats fiscaux et à l'instar de SEGA Sammy, le Covid-19 a eu en ce printemps un énorme impact économique sur le secteur de l'arcade forcément dans le rouge. La différence avec le créateur de Sonic, c'est que Bandai Namco reste heureusement beaucoup plus actif sur consoles pour permettre de compenser cette perte. En résulte un CA proche de l'année dernière, et un bénéfice net équivalent à 105 millions d'euros.



Le calendrier était pourtant bien vide mais les ventes sur la longueur et les nombreuses promotions ont clairement sauvé l'affaire et c'est peu de le dire : l'éditeur aura réussi l'exploit d'écouler deux fois plus de jeux qu'en 2019 à la même période (9 millions au total).



Pour l'ensemble de l'année fiscale (jusqu'au 31 mars 2021), l'objectif est désormais de 28 millions de jeux, dont 16 millions rien qu'en Europe. Une différence qui s'explique tout simplement par le fait que Cyberpunk 2077 sera chez nous, et sur consoles, édité par eux, alors que Warner Bros s'en chargera aux USA. Pour les autres titres, on reste en revanche dans le flou puisque sorti de Captain Tsubasa et de probables autres adaptations à venir, l'inconnue demeure concernant Tales of Arise et Scarlet Nexus qui n'ont toujours aucune fenêtre de sortie. Et ne parlons même pas de Elden Ring...