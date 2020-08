[Rappel] Conférence QuakeCon à 18h00

C'est aujourd'hui que débute la QuakeCon exceptionnellement en format numérique pour des raisons que vous connaissez tous, et si le programme sera majoritairement fait de tournois et autres let's play le temps du week-end, le plus intéressant se situera à 18h00 avec la conférence d'ouverture.Notez bien qu'absolument rien ne garanti la présence de choses importantes (aucune fuite/leak…) mais il est tout de même susceptible d'y voir des nouvelles de, notamment les extensions solo promises, et pourquoi pas un certaindont l'existence a déjà été officiellement confirmés depuis un bon moment.