Square Enix enregistre Live A Live aux USA

Souvenez-vous, il y a quelques jours, nous signalions le surprenant dépôt de la marquepar l'organisme de classification australien, renvoyant à un RPG de Squaresoft sorti en 1994 sur Super Famicom (uniquement au Japon) puis bien plus tard sur la Virtual Console Wii U et 3DS.Eh bien sachez que la marque vient maintenant d'être également enregistré aux USA, ce qui augmente d'autant plus les chances d'un prochain retour, soit à l'arrache sur mobile, soit (déjà plus intéressant) dans le cadre d'un petit lifting consoles façonN'oublions pas, à ce propos, que Square Enix a justement promis quelques annonces cet été.