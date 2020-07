Changement de stratégie pour l'Apple Arcade

S'il y a bien un service à abonnement dont on n'entend plus beaucoup parler, c'est bien l'Apple Arcade qui pourtant ne manque pas de contenu avec ses quelques 120 jeux mais dont aucun n'a encore été capable d'être la perle rare qui allait pousser un public massif à lâcher 4,99€ par mois au lieu de tourner uniquement sur des F2P en surnombre.Une problématique qui n'est pas sans rappeler l'Apple TV+ (la majeure partie du grand public ne sait même pas que ça existe), mais la firme ne compte pas en rester là et après avoir mis en place une nouvelle offre pour offrir un second mois d'accès gratuit, même pour ceux qui en avaient déjà profité, vient le temps d'une nouvelle politique plus ambitieuse… ou disons plus addictif.Car contrairement au PS Now ou au Xbox Game Pass pour ne citer qu'eux, les jeux présents dans l'Apple Arcade ne sont pas vendu à l'unité dans l'App Store. Conclusion, pour maintenir les joueurs abonnés au-delà de la période d'essai, il faut impérativement des titres suffisamment addictifs sur lesquels on souhaite constamment revenir. Business.On apprend donc via Bloomberg que Apple a en urgence abandonné plusieurs contrats de développements en cours, ce qui n'arrange pas les studios associés en pleine période de pandémie même si les pertes sont amoindries (Apple paye en fonction de l'étape du chantier, même si le projet est annulé en cours de route), et rien ne les empêche maintenant de proposer de nouvelles idées plus en adéquation avec la nouvelle stratégie.Comprenez que l'heure n'est probablement plus à des jeux d'action/aventure que l'on peut terminer en une dizaine d'heures, typeou, ce qui n'a pas empêché ce dernier d'accueillir récemment une grosse MAJ avec plein de contenu neuf, et du 60FPS.