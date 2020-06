Baldur's Gate III : Larian Studios n'a pour l'heure aucun plan concernant les consoles Baldur's Gate III : Larian Studios n'a pour l'heure aucun plan concernant les consoles

Oui, nous savons tous que Baldur's Gate III est une réalité dont l'Early Access arrivera (normalement) début août sur PC, sans que l'on sache encore quand est prévu le vrai lancement, qui en passant n'oubliera pas la plate-forme Stadia.



Mais quid des consoles, surtout de la part d'un développeur (Larian) qui a œuvré à placer l'excellent Divinity Original Sin II sur tous les supports, y compris la Switch ? Hé bien rien. Et quand on vous dire rien, c'est absolument rien du tout car si on pouvait estimer que des plans étaient en cours, même pour un lancement certes non simultané avec le PC, Swen Vincke (le directeur créatif) n'a pas tourné autour du pot en déclarant ouvertement auprès de GameSpot que toute la priorité était faite pour la version PC (et Stadia, encore une fois) et qu'ils n'ont même pas encore essayé de voir si le jeu tournerait ou non sur les consoles actuelles. C'est clair. Quant à la Next Gen, aucune porte n'est fermée mais vous avez compris que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour.



« Notre objectif est actuellement le PC et Stadia. Nous allons nous concentrer au maximum sur ces deux-là, puis nous verrons bien ce qui passera. »