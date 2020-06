Google Stadia : une baisse de prix du pack Premium, et un nouveau Connect pour juillet

Rappel des titres disponibles aux abonnés Stadia Pro :

Comme le stipulait récemment le PDG de Take-Two (et il n'y a pas besoin de ce statut pour faire ce constat), la plate-forme Stadia a franchement du mal à décoller depuis son lancement et il faut croire que la période de gratuité pendant le confinement n'a pas poussé les intéressés à renouveler leurs abonnements, Google tentant désormais de sortir la carte de la baisse de prix assortie de quelques modifications dans la formule.Dans dans les grandes lignes, le pack Premium (incluant un Chromecast Ultra et la manette) ne coûte plus 130€ mais seulement 100, en notant tout de même qu'il n'y a plus 3 mois d'abonnement gratuit pour « Stadia Pro » mais seulement un seul. A noter d'ailleurs que ce mois gratuit est désormais offert à tout nouvel abonné.Google indique en outre que le prochain « Stadia Connect » se tiendra le 14 juillet pour avoir des nouvelles des titres attendus dans les prochains mois (…) accompagnés évidemment d'annonces fraîches.