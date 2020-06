Madden NFL 21 : le programme d'upgrade gratuit également valable de la PS4 à la PS5 Madden NFL 21 : le programme d'upgrade gratuit également valable de la PS4 à la PS5

Double information concernant Madden NFL 21 qui doit toujours être présenté dans la nuit de jeudi à vendredi durant l'EA Play Live : le titre aura également droit à une version PS5 (on s'en doutait) et tout comme du coté de Microsoft, le programme d'upgrade gratuit sera effectif sur les deux consoles de Sony. Dans tous les cas, cette MAJ d'une console à l'autre ne pourra se faire que sur un an, donc jusqu'au lancement du cru 2022.



Ensuite, et là c'est un leak, cet épisode devrait sortir sur Steam (repéré dans la database), soit une première dans l'histoire de la franchise et qui prouve encore toute la volonté pour EA de s'implémenter sur la plate-forme de Valve, après avoir compris qu'il serait difficile de survivre éternellement sur PC avec uniquement Origins.