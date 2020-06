Control aura ses versions PS5 & XSX Control aura ses versions PS5 & XSX

On se doute qu'un paquet de titres auront droit à la même chose car rétrocompatibilité ou pas, il est toujours plus facile de se faire un billet avec un nouveau packaging, et c'est donc ainsi que Remedy nous annonce que Control aura droit à ses versions PlayStation 5 et Xbox Series X, sans en dire plus pour le moment.



On peut au moins miser sur l'équivalent d'éditions GOTY (avec les DLC inclus) + une belle couche de Ray Tracing, et reste tout de même à voir ce qu'il en sera pour les possesseurs de l'original, notamment coté Xbox avec le programme Smart Delivery.