[Rumeur] Persona 4 Golden : une annonce et sortie surprise sur Steam ce week-end [Rumeur] Persona 4 Golden : une annonce et sortie surprise sur Steam ce week-end

La rumeur est partie de l'insider Sabi avant de prendre une ampleur au fil des minutes, ne laissant plus de place au doute : une version PC de Persona 4 Golden devrait être annoncée ce week-end durant le PC Gaming Show, avec sortie directement dans la foulée.



L'information a été confirmée par Daniel Ahmad (ZugheEx), la fiche du jeu est déjà présente dans la BDD Steam, avant d'aller faire un tour sur celle de Denuvo histoire de bien appuyer cette surprise qui n'en sera plus une, hormis le fait que seul le PC soit pour l'heure concernée par ce portage pourtant attendu par les possesseurs de PS4 (et même PS3 avant ça) depuis des années.