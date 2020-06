Nouvelle rumeur autour de Far Cry 6 Nouvelle rumeur autour de Far Cry 6

On commence à tomber dans le vrai secret de polichinelle puisque toutes les rumeurs font dans ce sens : Gamereactor affirme à son tour et toujours selon ses sources que l'un des mystérieux AAA d'Ubisoft pour cette année fiscale sera bien Far Cry 6 et qu'il sera présenté le 12 juillet durant l'event Ubisoft Forward.



Jason Schreier fait partie de ceux qui ont déjà évoqué l'existence du jeu mais le site ajoute d'un élément intéressant : « Ceux qui n'ont pas aimé le cadre US de Far Cry 5 trouveront cet épisode plus intéressant. » De quoi penser au retour d'une zone plus « exotique », sans pour autant être assuré que ce sera le retour à l'île faussement paradisiaque.