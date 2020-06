Face à la gronde des joueurs, EA étend finalement son offre d'upgrade cross-gen Face à la gronde des joueurs, EA étend finalement son offre d'upgrade cross-gen

Le dernier Inside de Microsoft avait permis de mettre en avant l'offre « Smart Delivery », permettant aux joueurs qui achète un jeu sur Xbox One (boîte comme dématérialisé) d'en récupérer ensuite gratuitement la version Xbox Series X, qu'elle sorte simultanément ou plus tard, comme ce sera le cas pour Cyberpunk 2077.



Il faut en revanche prendre en compte que les éditeurs sont tout à fait libre de ne pas adhérer à ce type de programme, et le premier qui l'a balayé s'est forcément fait remarqué : Electronic Arts proposera sa propre offre, notamment avec Madden NFL 21, sans que ça ne change grand-chose puisqu'il suffira de posséder une version One pour bénéficier d'une MAJ gratuite sur SX, avec donc les améliorations visuelles qui vont avec.



Sauf que c'est bien plus discrètement que EA a ensuite spécifié que l'offre n'était valable qu'un temps : il fallait avoir acheté le jeu sur One « avant le 31 décembre 2020 » et faire l'upgrade « avant le 31 mars 2021 ». Après quoi, même ceux qui possédaient le jeu devront le racheter sur SX pour bénéficier des ajouts graphiques.



Un gros rappel pour finalement dire que c'est de l'histoire ancienne : face à la gronde des joueurs qui voyaient d'un mauvais œil cette pratique quand d'autres adhérent au programme Smart Delivery (CD Projekt, Bandai Namco, Ubisoft…), Electronic Arts a confirmé auprès de Polygon avoir modifié l'offre, et que l'upgrade gratuite sera disponible pour tous sans restriction jusqu'au lancement de la prochaine édition fin 2021.



On ignore en passant ce qu'il en sera pour la PlayStation 5 mais c'est probable que la conférence EA Play Live apporte des éléments de réponse, et sûrement une offre équivalente avec d'autres jeux du catalogue à venir.