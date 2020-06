[LEAK] Namco Musem Archives 1&2 en approche [LEAK] Namco Musem Archives 1&2 en approche

Encore un leak venu du Microsoft Store (ça devient une spécialité depuis le temps) : la « Namcot Collection » attendue le 18 juin sur Switch verra également le jour en occident le même jour, sous forme de deux compilations renommées Namco Musem Archives (Vol. 1 & 2).



Tous les supports devraient être concernés par ces deux collections de 11 titres, avec à chaque fois une fonctionnalité pour sauvegarder quand on le souhaite et revenir en arrière (sur la dernière minute jouée).



Volume 1



- Dig Dug

- Dragon Buster

- Dragon Spirit : The New Legend

- Galaxian

- Mappy

- Pac-Man

- Pac-Man Championship Edition (« Demaster » 8-bit)

- Splatterhouse : Wanpaku Graffiti

- Sky Kid

- The Tower of Druaga

- Xevious



Volume 2



- Battle City

- Dig Dug II

- Dragon Buster II

- Galaga

- Gaplus

- Legacy of Wizard

- Mappy-Land

- Mendel Palace

- Pac-Land

- Rolling Thunder

- Super Xevious