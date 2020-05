Summer of Gaming 2020 : IGN commence à dévoiler son programme (4 au 24 juin)

IGN a enfin apporté des précisions notables concernant son event numérique « Summer of Gaming 2020 », qui se tiendra désormais et précisément du 4 au 24 juin, avec l'intégralité des shows à suivre sur Youtube, Twitch, leur site à eux, voir les divers réseaux sociaux.Si on laissera chacun découvrir le programme chez nos confrères de Gematsu (), en notant bien qu'il n'est pas encore complet, voici quelques points à retenir :5 juin :- Trailer Reveal d'un titre non annoncé- Gameplay deet6 juin :- PC Gaming Show- Guerilla Collective Showcase Day 17 juin :- Guerilla Collective Showcase Day 2 & 3- Upload VR Showcase- Gameplay pour le remake de9 juin :- Trailer occidental pour- Nouveau perso pour- Gameplay & infos pour11 juin :- Live CD Projekt Red- EA Play Live15 juin :- Trailer Reveal d'un titre non annoncé- Gameplay24 juin :- Trailer Reveal d'un titre non annoncé- Aperçu de