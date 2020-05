Covid-19 ou pas, l'EURO 2020 aura au moins lieu dans eFootball PES 2020

Si tout s'était passé comme prévu, c'est à dire s'il n'y avait pas eu un certain virus pour bouleverser la planète, nous serions actuellement à moins d'un mois du coup d'envoi de l'EURO 2020, qui du coup attendra sagement le 11 juin 2021.Pour autant, Konami n'a pas abandonné ses plans pour proposer l'adaptation d'un événement désormais lointain puisque la MAJ detombera ce 4 juin, apportant gratuitement le contenu de cet EURO 2020, donc :- Les 55 équipes UEFA et le ballon qui va avec- L'ajout des stades Wembley et Saint-Pétersbourg- Un mode tournoi « officiel »- Les rencontres thématiquesEn revanche, le mode Team of the Tournament passe lui à a trappe.